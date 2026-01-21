Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Карабах
20:45
АйнтрахтНе начат
Галатасарай
20:45
АтлетикоНе начат
Ювентус
23:00
БенфикаНе начат
Марсель
23:00
ЛиверпульНе начат
Ньюкасл
23:00
ПСВНе начат
Аталанта
23:00
АтлетикНе начат
Бавария
23:00
ЮнионНе начат
Челси
23:00
ПафосНе начат
Славия
23:00
БарселонаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
2 - 2 2 2
ТюменьЗавершен
Рубин
3 - 1 3 1
ИМТЗавершен

Бояринцев может возглавить "Черноморец"

Денис Бояринцев может стать главным тренером новороссийского "Черноморца".
Фото: ФК "Ротор"
По информации источника, генеральный директор новороссийского "Черноморца" Константин Гордиюк провел предварительные переговоры с Денисом Бояринцевым, но вопрос остается открытым.

Напомним, что ранее "Черноморец" объявил об уходе Вадима Евсеева с поста главного тренера - специалист занял аналогичный пост в махачкалинском "Динамо".

Ранее Денис Бояринцев был главным тренером волгоградского "Ротора", саратовского "Сокола", "Новосибирска", "Родины" и ивановского "Текстильщика".

Источник: Metaratings.

