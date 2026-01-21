По информации источника, генеральный директор новороссийского "Черноморца" Константин Гордиюк провел предварительные переговоры с Денисом Бояринцевым, но вопрос остается открытым.
Напомним, что ранее "Черноморец" объявил об уходе Вадима Евсеева с поста главного тренера - специалист занял аналогичный пост в махачкалинском "Динамо".
Ранее Денис Бояринцев был главным тренером волгоградского "Ротора", саратовского "Сокола", "Новосибирска", "Родины" и ивановского "Текстильщика".
Источник: Metaratings.
Бояринцев может возглавить "Черноморец"
Фото: ФК "Ротор"