По информации источника, Денис Бояринцев не возглавит "Черноморец". Сообщается, что специалист не намерен до лета возвращаться к тренерской деятельности.
Отмечается, что теперь основным кандидатом на пост главного тренера "Черноморца" является Денис Попов, работавший ранее помощником у Сергея Юрана в "Химках" и "СКА-Хабаровске".
Напомним, последним местом работы Бояринцева был волгоградский "Ротор", который он возглавлял с мая 2024 по ноябрь 2025 года.
Источник: Metaratings
Бояринцев отказался возглавить "Черноморец" - источник
Денис Бояринцев не возглавит новороссийскую команду.
Фото: ФК "Ротор"