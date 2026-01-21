Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Карабах
1 - 1 1 1
Айнтрахт1 тайм
Галатасарай
1 - 1 1 1
Атлетико1 тайм
Ювентус
23:00
БенфикаНе начат
Марсель
23:00
ЛиверпульНе начат
Ньюкасл
23:00
ПСВНе начат
Аталанта
23:00
АтлетикНе начат
Бавария
23:00
ЮнионНе начат
Челси
23:00
ПафосНе начат
Славия
23:00
БарселонаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
2 - 2 2 2
ТюменьЗавершен
Рубин
3 - 1 3 1
ИМТЗавершен

Бояринцев отказался возглавить "Черноморец" - источник

Денис Бояринцев не возглавит новороссийскую команду.
Фото: ФК "Ротор"
По информации источника, Денис Бояринцев не возглавит "Черноморец". Сообщается, что специалист не намерен до лета возвращаться к тренерской деятельности.

Отмечается, что теперь основным кандидатом на пост главного тренера "Черноморца" является Денис Попов, работавший ранее помощником у Сергея Юрана в "Химках" и "СКА-Хабаровске".

Напомним, последним местом работы Бояринцева был волгоградский "Ротор", который он возглавлял с мая 2024 по ноябрь 2025 года.

Источник: Metaratings

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится