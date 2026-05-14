В "Ростове" ответили на вопрос о финансовой мотивации от "Краснодара" перед матчем с "Зенитом"

Гендиректор "Ростова" Игорь Гончаров прокомментировал предстоящий матч с "Зенитом" в заключительном туре РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"
По словам Гончарова, внутри клуба спокойно готовятся к игре и не обращают внимания на разговоры о возможном интересе со стороны "Краснодара".

- Мы очень рады, что судьба медалей чемпионата России в этом году зависит от нас. Сегодня я был на тренировке у ребят, все настроены на победу. Будем играть за три очка. Финансовое мотивирование от "Краснодара"? Ничего не могу сказать по этому поводу. Нас никто не мотивировал. Идёт рабочий, тренировочный процесс, - приводит слова Гончарова Odds.ru.

Перед последним туром именно встреча в Ростове может решить судьбу золотых медалей. Петербургский клуб подходит к игре лидером чемпионата, а "Краснодар" продолжает погоню, отставая на два очка.

