Сборная Ирана столкнулась с визовыми проблемами перед ЧМ-2026

Сборная Ирана столкнулась с серьёзными трудностями за несколько недель до старта чемпионата мира 2026 года.

Как передаёт RMC Sport, футболисты национальной команды пока не оформили визы для въезда в США, где пройдут матчи национальной команды.



Сообщается, что руководство иранской федерации обеспокоено развитием ситуации. Президент организации Мехди Тадж следит за процессом, однако проблему осложняют политические отношения между странами - дипломатические контакты между Ираном и США отсутствуют.



На чемпионате мира иранцы должны встретиться в одной группе с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией.