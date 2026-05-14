Сборная Ирана столкнулась с визовыми проблемами перед ЧМ-2026
Вчера, 22:09
Сборная Ирана столкнулась с серьёзными трудностями за несколько недель до старта чемпионата мира 2026 года.
Сборная Ирана
Как передаёт RMC Sport, футболисты национальной команды пока не оформили визы для въезда в США, где пройдут матчи национальной команды.
Сообщается, что руководство иранской федерации обеспокоено развитием ситуации. Президент организации Мехди Тадж следит за процессом, однако проблему осложняют политические отношения между странами - дипломатические контакты между Ираном и США отсутствуют.
На чемпионате мира иранцы должны встретиться в одной группе с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией.
