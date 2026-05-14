Шевалье не попал в заявку сборной Франции на чемпионат мира

Тренерский штаб сборной Франции утвердил список игроков на чемпионат мира 2026 года. В итоговую заявку команды вошли 26 футболистов, однако в списке не оказалось вратаря "ПСЖ" Люки Шевалье.

Французский голкипер ещё по ходу сезона считался первым номером парижан, но затем место в основе всё чаще стал получать Матвей Сафонов. Российский вратарь сумел воспользоваться шансом и в итоге выиграл конкуренцию у своего партнёра по команде.



На групповом этапе мирового первенства французы встретятся со сборными Норвегии, Сенегала и Ирака.