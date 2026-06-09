Президент "Урала" - о новом тренере: день-два - и мы объявим

Президент "Урала" Григорий Иванов высказался о новом главном тренере команды.

Фото: ФК "Урал"

"Когда будет назначен новый тренер? Потерпите немного. День-два - и мы объявим. Ведем консультации, переговоры. Скоро вы все узнаете.