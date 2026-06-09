Президент "Урала" - о новом тренере: день-два - и мы объявим

"Когда будет назначен новый тренер? Потерпите немного. День-два - и мы объявим. Ведем консультации, переговоры. Скоро вы все узнаете.Пишут, что новым тренером станет Сергей Юран? Мало ли что пишут. Я же не могу их заставить не писать. Если что-то будет, день-два - мы все скажем", - сказал Иванов "РБ Спорту".
Ранее, с декабря 2025 года екатеринбургский "Урал" возглавлял Василий Березуцкий. В прошедшем сезоне под его руководством команда провела 15 встреч, одержала 6 побед, 2 раза сыграла вничью и потерпела 7 поражений. Вчера, 8 июня, пресс-служба "шмелей" объявила об уходе российского специалиста с поста главного тренера.
Ранее в СМИ появилась информация, что Сергей Юран возглавит "Урал".