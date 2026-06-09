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Президент "Урала" - о новом тренере: день-два - и мы объявим

Президент "Урала" Григорий Иванов высказался о новом главном тренере команды.
Фото: ФК "Урал"
Григорий Иванов заявил, что клуб ведет переговоры по назначению нового главного тренера.

"Когда будет назначен новый тренер? Потерпите немного. День-два - и мы объявим. Ведем консультации, переговоры. Скоро вы все узнаете.
Пишут, что новым тренером станет Сергей Юран? Мало ли что пишут. Я же не могу их заставить не писать. Если что-то будет, день-два - мы все скажем", - сказал Иванов "РБ Спорту".

Ранее, с декабря 2025 года екатеринбургский "Урал" возглавлял Василий Березуцкий. В прошедшем сезоне под его руководством команда провела 15 встреч, одержала 6 побед, 2 раза сыграла вничью и потерпела 7 поражений. Вчера, 8 июня, пресс-служба "шмелей" объявила об уходе российского специалиста с поста главного тренера.

Ранее в СМИ появилась информация, что Сергей Юран возглавит "Урал".

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