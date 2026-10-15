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В "Сочи" рассказали, когда будет снят трансферный бан ФИФА

Генеральный директор "Сочи" Сергей Новиков рассказал, когда клуб рассчитывает снять трансферный бан ФИФА.
Фото: ФК "Сочи"
Ограничения связаны с задолженностью перед израильским "Маккаби", возникшей после перехода защитника Неманьи Стоича.

- Эта история продвигается, в процессе. Мы на связи с "Маккаби", были технические сложности из-за проблем с переводом, но нашли оптимальное решение. ФИФА мы тоже уведомили.

Как только платёж осуществим, отправим в ФИФА и в "Маккаби". В любом случае вся эта история будет закрыта до конца октября, потому что на этот период у нас намечен последний платёж за него в "Маккаби", - цитирует Новикова ТАСС.

После 13 туров "Сочи" набрал 26 очков и занимает второе место в таблице Первой лиги. На счету команды восемь побед, две ничьи и три поражения.

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