В "Сочи" рассказали, когда будет снят трансферный бан ФИФА

- Эта история продвигается, в процессе. Мы на связи с "Маккаби", были технические сложности из-за проблем с переводом, но нашли оптимальное решение. ФИФА мы тоже уведомили.
Как только платёж осуществим, отправим в ФИФА и в "Маккаби". В любом случае вся эта история будет закрыта до конца октября, потому что на этот период у нас намечен последний платёж за него в "Маккаби", - цитирует Новикова ТАСС.
После 13 туров "Сочи" набрал 26 очков и занимает второе место в таблице Первой лиги. На счету команды восемь побед, две ничьи и три поражения.