В "Сочи" рассказали, когда будет снят трансферный бан ФИФА

Генеральный директор "Сочи" Сергей Новиков рассказал, когда клуб рассчитывает снять трансферный бан ФИФА.

Фото: ФК "Сочи"

- Эта история продвигается, в процессе. Мы на связи с "Маккаби", были технические сложности из-за проблем с переводом, но нашли оптимальное решение. ФИФА мы тоже уведомили.