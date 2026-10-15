Глава ФНЛ Измайлов предупредил о финансовых проблемах российских клубов

"Нет, абсолютной уверенности быть не может. Ни один клуб, независимо от того, в каком турнире он выступает, не имеет безусловных гарантий финансовой стабильности", — заявил Измайлов.
Президент лиги пояснил, что причиной кризиса могут стать накопленные долги, изменение позиции владельцев или прекращение поддержки со стороны частных инвесторов. Именно поэтому ФНЛ намерена уделять особое внимание развитию устойчивых моделей финансирования клубов.
"Повышение устойчивости клубов — один из приоритетов стратегии ФНЛ. Мы хотим создать условия, при которых клубы смогут последовательно развиваться, а решения, способные нарушить их устойчивость, будут требовать значительно более серьёзного обоснования", — подчеркнул функционер.
Отдельно Измайлов затронул вопрос привлечения частного капитала. Он признал, что новая стратегия не гарантирует появления инвесторов, однако должна помочь командам сократить зависимость от одного спонсора или собственника.
"В своё время у ФНЛ было три основных источника финансирования в лице трёх партнёров. Сейчас их более 30. Мы хотим, чтобы и клубы постепенно формировали более десяти источников дохода", — отметил глава организации.
Напомним, ранее о пропуске предстоящего сезона во Второй лиге объявили несколько клубов, включая "Кубань", "Черноморец" и ПСК из Краснодарского края. Эти решения вновь привлекли внимание к финансовым трудностям команд в низших дивизионах российского футбола.
Источник: "Матч ТВ"