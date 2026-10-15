Глава ФНЛ Измайлов предупредил о финансовых проблемах российских клубов

Президент Футбольной национальной лиги Наиль Измайлов заявил, что ни один российский клуб не застрахован от финансовых трудностей.

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"Нет, абсолютной уверенности быть не может. Ни один клуб, независимо от того, в каком турнире он выступает, не имеет безусловных гарантий финансовой стабильности", — заявил Измайлов.