"Почему ЦСКА выступил неудачно в матче против "Зенита"?
Этот вопрос к главному тренеру. Видимо, он не знал, как играет "Зенит" (смеётся).Он же тогда сказал, что "Спартак" в первые минуты плохо играл. Вернее, что он знал это", - сказал Мостовой "Советскому спорту".
В субботу, 28 ноября, прошла встреча 16-го тура чемпионата России между столичным ЦСКА и петербургским "Зенитом". Матч состоялся на домашнем стадионе красно-синих "ВЭБ Арене". Гости одержали разгромную победу над "армейцами" со счетом 4:1.