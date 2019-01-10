Андрес Иньеста: "Реал" нельзя считать мертвым, даже если они отстают на 10 очков

Полузащитник "Виссел Кобе" Андрес Иньеста поделился мнением о чемпионской гонке в Ла Лиге, а также о перспективах "Барселоны" в Лиге чемпионов."Реал" нельзя считать мертвым, даже если они отстают на 10 очков.Что касается "Барселоны", то все мечтают выиграть Лигу чемпионов.В последние годы разные обстоятельства не позволяли выиграть турнир. Эта команда способна выиграть Лигу чемпионов", – сказал Иньеста.