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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Андрес Иньеста: "Реал" нельзя считать мертвым, даже если они отстают на 10 очков
Полузащитник "Виссел Кобе" Андрес Иньеста поделился мнением о чемпионской гонке в Ла Лиге, а также о перспективах "Барселоны" в Лиге чемпионов.
"Реал" нельзя считать мертвым, даже если они отстают на 10 очков.
Что касается "Барселоны", то все мечтают выиграть Лигу чемпионов.
В последние годы разные обстоятельства не позволяли выиграть турнир. Эта команда способна выиграть Лигу чемпионов", – сказал Иньеста.
Sports.ru
"Реал" нельзя считать мертвым, даже если они отстают на 10 очков.
Что касается "Барселоны", то все мечтают выиграть Лигу чемпионов.
В последние годы разные обстоятельства не позволяли выиграть турнир. Эта команда способна выиграть Лигу чемпионов", – сказал Иньеста.
Sports.ru
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