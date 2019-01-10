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Андрес Иньеста: "Реал" нельзя считать мертвым, даже если они отстают на 10 очков

Полузащитник "Виссел Кобе" Андрес Иньеста поделился мнением о чемпионской гонке в Ла Лиге, а также о перспективах "Барселоны" в Лиге чемпионов.

"Реал" нельзя считать мертвым, даже если они отстают на 10 очков.

Что касается "Барселоны", то все мечтают выиграть Лигу чемпионов.

В последние годы разные обстоятельства не позволяли выиграть турнир. Эта команда способна выиграть Лигу чемпионов", – сказал Иньеста.

Sports.ru
Теги: Иньеста Реал Ла Лига Барселона Виссел Кобе
Сегодня, 01:03
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