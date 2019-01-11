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Денис Суарес близок переходу в "Арсенал"

Полузащитник "Барселоны" Денис Суарес близок к переезду в Лондон, сообщает Goal.

По данным источника, испанец близок к переходу в "Арсенал" на правах аренды. Срок действия контракта Суареса с "Барселоной" рассчитан до лета 2020 года, поэтому каталонцы, скорее всего, будут настаивать на переходе с обязательством выкупа игрока.

Стоит отметить, что Суарес и главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери знакомы по совместной работе в "Севилье" в сезоне-2014/15.

Sport24
Теги: Суарес Арсенал
Сегодня, 18:08
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