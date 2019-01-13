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"Сент-Этьен" обыграл "Генгам" в чемпионате Франции

"Сент-Этьен" обыграл "Генгам" в матче 20-го тура французской Лиги 1.

Чемпионат Франции

20 тур

"Генгам" – "Сент-Этьен" 0:1

Голы: Хазри, 6

"Генгам": Кайар, Ларссон, Ребошу, Кербра, Эбоа, Блас, Коко (Нгбакото, 64), Дидо (Ндонг, 78), Ру (Менди, 78), Родлен, Тюрам

"Сент-Этьен": Рюффье, Салиба, Габриэл (Полома, 69), Перрен, Колодзейчак, М'Вила, Сельнес, Кабелла, Хазри (Салибюр-Илонго, 83), Монне-Паке, Дьони (Амума, 72)

Предупреждения: Хазри, 56
Теги: Сент-Этьен Генгам
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