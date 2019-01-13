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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Лионель Месси стал первым футболистом в истории, забившим 400 голов в Примере
"Барселона" в 19-м туре чемпионата Испании на своем поле разгромила "Эйбар" - 3:0.
Дубль оформил форвард Луис Суарес, а один гол забил Лионель Месси, для которого он стал 400-м в Ла Лиге в 435 матчах. Таким образом, он стал первым футболистом в истории, который преодолел эту отметку забитых мячей в Примере.
На втором месте по числу голов за всю историю чемпионата Испании бывший нападающий "Реала"Криштиану Роналду (311).
Дубль оформил форвард Луис Суарес, а один гол забил Лионель Месси, для которого он стал 400-м в Ла Лиге в 435 матчах. Таким образом, он стал первым футболистом в истории, который преодолел эту отметку забитых мячей в Примере.
На втором месте по числу голов за всю историю чемпионата Испании бывший нападающий "Реала"Криштиану Роналду (311).
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