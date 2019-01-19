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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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19:29
Карло Анчелотти: у меня не было проблем с Роналду, когда я заменял его. Проблемы были с Зеедорфом
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Карло Анчелотти: у меня не было проблем с Роналду, когда я заменял его. Проблемы были с Зеедорфом
Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти утверждает, что у него не возникало проблем с нападающим Криштиану Роналду в "Реале", когда ему надо было заменить звездного португальца.
Такие проблемы Анчелотти испытывал в "Милане", когда снимал с игры полузащитника Кларенса Зеедорфа.
"У меня никогда не было проблем с Роналду, когда я заменял его. Такие проблемы у меня были лишь с Зеедорфом. Кларенс постоянно выходил в стартовом составе, но стоило мне заменить его, как он постоянно жаловался. Я знал, что это будет продолжаться и на следующий день после игры, что он будет расспрашивать меня, зачем я его заменил. Это было его привычкой, а потом переросло в шутку", — цитирует Анчелотти Corriere dello Sport.
Sport24.ru
Такие проблемы Анчелотти испытывал в "Милане", когда снимал с игры полузащитника Кларенса Зеедорфа.
"У меня никогда не было проблем с Роналду, когда я заменял его. Такие проблемы у меня были лишь с Зеедорфом. Кларенс постоянно выходил в стартовом составе, но стоило мне заменить его, как он постоянно жаловался. Я знал, что это будет продолжаться и на следующий день после игры, что он будет расспрашивать меня, зачем я его заменил. Это было его привычкой, а потом переросло в шутку", — цитирует Анчелотти Corriere dello Sport.
Sport24.ru
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