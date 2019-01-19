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Карло Анчелотти: у меня не было проблем с Роналду, когда я заменял его. Проблемы были с Зеедорфом

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти утверждает, что у него не возникало проблем с нападающим Криштиану Роналду в "Реале", когда ему надо было заменить звездного португальца.

Такие проблемы Анчелотти испытывал в "Милане", когда снимал с игры полузащитника Кларенса Зеедорфа.

"У меня никогда не было проблем с Роналду, когда я заменял его. Такие проблемы у меня были лишь с Зеедорфом. Кларенс постоянно выходил в стартовом составе, но стоило мне заменить его, как он постоянно жаловался. Я знал, что это будет продолжаться и на следующий день после игры, что он будет расспрашивать меня, зачем я его заменил. Это было его привычкой, а потом переросло в шутку", — цитирует Анчелотти Corriere dello Sport.

Sport24.ru
Теги: Анчелотти Роналду Зеедорф Серия А Реал Ла Лига
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