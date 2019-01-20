Смотреть на мучения Головина и Черышева уже нет сил. Хотя тренеры им доверяют

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
11:22
"Сукин внук, сейчас 43-я минута!" - Анри попросил игрока "Страсбура" не тянуть время (видео) (2)
"Сукин внук, сейчас 43-я минута!" - Анри попросил игрока "Страсбура" не тянуть время (видео) (2)
00:48
"Валенсия" обыграла "Сельту" (2)
"Валенсия" обыграла "Сельту" (2)
Вчера, 23:26
Эктор Бельерин получил травму колена
Эктор Бельерин получил травму колена
Вчера, 23:24
"Атлетико" разгромил "Уэску" в чемпионате Испании (1)
"Атлетико" разгромил "Уэску" в чемпионате Испании (1)
Вчера, 23:22
Максим Григорьев перейдёт из "Балтики" в "Авангард"
Максим Григорьев перейдёт из "Балтики" в "Авангард"
Вчера, 22:28
"Боруссия" одержала победу над "Лейпцигом" (1)
"Боруссия" одержала победу над "Лейпцигом" (1)
Вчера, 22:26
"Арсенал" одержал победу над "Челси" (1)
"Арсенал" одержал победу над "Челси" (1)
Вчера, 22:05
Мурад Мусаев – о матче с "Ростовом": не нужно громких слов о том, что кто-то "думает за "Краснодар" (6)
Мурад Мусаев – о матче с "Ростовом": не нужно громких слов о том, что кто-то "думает за "Краснодар" (6)
Вчера, 21:21
Президент "Ростова": матч против "Краснодара" должен был собрать аншлаг, как объяснить перенос? (8)
Президент "Ростова": матч против "Краснодара" должен был собрать аншлаг, как объяснить перенос? (8)
Вчера, 21:17
Марко Ройс: обещаю, никогда не перейду в "Баварию"!
Марко Ройс: обещаю, никогда не перейду в "Баварию"!
Вчера, 20:56
0:9! "Генгам" с неприличным счетом проиграл "ПСЖ"
0:9! "Генгам" с неприличным счетом проиграл "ПСЖ"
Вчера, 20:13
Андрей Канчельскис: Дзюба в "Эвертоне"? К нему будут относиться так же, как к Билялетдинову
Андрей Канчельскис: Дзюба в "Эвертоне"? К нему будут относиться так же, как к Билялетдинову
Вчера, 20:11
"Реал" обыграл "Севилью" со счётом 2:0 (11)
"Реал" обыграл "Севилью" со счётом 2:0 (11)
Вчера, 20:02
"Рома" одержала победу над "Торино"
"Рома" одержала победу над "Торино"
Вчера, 20:01
"Ливерпуль" в невероятном матче обыграл "Кристал Пэлас" (13)
"Ливерпуль" в невероятном матче обыграл "Кристал Пэлас" (13)
Вчера, 19:58
"Манчестер Юнайтед" одержал шестую победу подряд (8)
"Манчестер Юнайтед" одержал шестую победу подряд (8)
Вчера, 19:29
Карло Анчелотти: у меня не было проблем с Роналду, когда я заменял его. Проблемы были с Зеедорфом
Карло Анчелотти: у меня не было проблем с Роналду, когда я заменял его. Проблемы были с Зеедорфом
Вчера, 19:22
Оресте Чинквини: Паредес созрел, чтобы играть в более серьезных командах. Сарри хотел его еще в "Наполи" (1)
Оресте Чинквини: Паредес созрел, чтобы играть в более серьезных командах. Сарри хотел его еще в "Наполи" (1)
Вчера, 18:53
Михал Билек возглавил сборную Казахстана
Михал Билек возглавил сборную Казахстана
Вчера, 17:44
"Спартак" заехал в отель в Катаре (11)
"Спартак" заехал в отель в Катаре (11)
Вчера, 17:29
Воспитанник ЦСКА находится на просмотре в "Балтике" (1)
Воспитанник ЦСКА находится на просмотре в "Балтике" (1)
Смотреть на мучения Головина и Черышева уже нет сил. Хотя тренеры им доверяют
Впервые со времён русской диаспоры в Англии сразу два футболиста сборной России играют в топ-чемпионатах. И если Романа Павлюченко, например, сгубило недоверие Харри Реднаппа, то у Черышева с Головиным таких проблем нет. Зато есть со всем остальным.
«Валенсия» и «Монако» вчера провели совершенно разные матчи, но российские футболисты после них, наверное, находятся в схожем настроении.
«Валенсия» свой матч проводила на выезде, что на руку Черышеву: человека, которому стоя аплодировал «Камп Ноу», на «Месталье» собственные болельщики теперь освистывают. Обычно такое происходит, когда футболист грозится уйти, не хочет играть за команду, не отдаётся на поле, но за Денисом ничего такого не числится. Он глубоко верующий человек, в высшей степени тактичный и жизнерадостный – его не любят чисто по футбольным причинам.
Черышев переходил в «Валенсию» после блестящего чемпионата мира вместе с любимым тренером Марселино, под руководством которого провёл лучший отрезок в карьере (ну, если не считать нашей летней сказки). На левом фланге у Денис столкнулся с сильным конкурентом Гонсало Гедешем, но португалец получил травму, поэтому на игровое время сейчас жаловаться не приходится. Уже больше месяца россиянин выходит в старте каждую неделю.
За это время он сделал голевую передачу в матче с безусловно худшей командой Ла Лиги «Уэской», но болельщикам больше запомнились промахи и неверные решения Дениса.
Вчера «Валенсия» обыденно для этого сезона проигрывала «Сельте», пропустив с углового. На 61 минуте Марселино предпринял двойную замену – вместо Черышева и Солера на поле вышли Ферран Торрес и Гамейро. В итоге у первого гол, у второго – голевой пас на победный мяч. Оптимальное сочетание игроков найдено?
Скорее всего, Денис присядет на скамейку. Помешать этому может только Кубок Испании, из которого «Валенсия» не вылетела – впереди два матча с «Хетафе», а Марселино активно применяет ротацию.
«Валенсия» одержала выездную победу 2:1, но единственный положительный момент лично для Дениса – то, что Марселино пока не уволят. Как ни крути, этот тренер верит в него как никакой другой из испанцев. В остальном же расклад наихудший: сам ничего не показал, а конкуренты вышли и добыли победу?
Но если Черышев может порадоваться хотя бы за командный успех, то Головину вчера пришлось извиняться. Оставшись в меньшинстве на 7 минуте после удаления Налдо, «Монако» позорно проиграл «Страсбуру» 1:5. Конечно, глупо обвинять в таком кошмаре россиянина, тем более что он был заменён при счёте 1:3, а в единственной голевой атаке принял участие, зарывшись в опорной зоне соперника и отбросив мяч Тилемансу.
Однако всё равно удивительно, что Анри верит в Головина даже больше, чем Марселино в Черышева. Александр получал травмы, подвёл команду длительной дисквалификации, но всегда, когда он готов играть, россиянин выходит в старте. Поначалу вообще играл без замен – теперь заменяется в каждом матче. Но скамейка недалеко.
Да, в Марселе Головин сделал предголевой пас, но всем запомнился промах недели в его исполнении. Вчера он также поучаствовал в результативной атаке, но не успел накрыть соперника перед голевой передачей на первый гол «Страсбура», во многом спровоцировал и третий. На повторах видна только потеря Фабрегаса, но до этого Головин вместо развития атаки и продвижения мяча вперёд решил передать его в свою штрафную испанцу.
Для Саши, такое впечатление, скамейка тоже не за горами: после возвращения Анри заменил его во всех матчах и всегда замена казалась логичной по игре. Александру ещё везёт, что в «Монако» много травмированных и заменять его особо некем.
Если дела у ребят и дальше пойдут подобным образом, в следующем сезоне кого-то их них мы сможем увидеть в РПЛ. А жаль – когда в нашем чемпионате перерыв, заполнить паузу играми с участием российских футболистов хочется. Увы, приятных эмоций это занятие не вызывает: более-менее дела идут только у Слуцкого, Березуцких и Караваева, которые забрались в Голландии на четвёртую строчку. В топ-чемпионатах нашим гораздо труднее.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: Александр Фёдоров / СЭ, globallookpress.com
«Валенсия» и «Монако» вчера провели совершенно разные матчи, но российские футболисты после них, наверное, находятся в схожем настроении.
«Валенсия» свой матч проводила на выезде, что на руку Черышеву: человека, которому стоя аплодировал «Камп Ноу», на «Месталье» собственные болельщики теперь освистывают. Обычно такое происходит, когда футболист грозится уйти, не хочет играть за команду, не отдаётся на поле, но за Денисом ничего такого не числится. Он глубоко верующий человек, в высшей степени тактичный и жизнерадостный – его не любят чисто по футбольным причинам.
Черышев переходил в «Валенсию» после блестящего чемпионата мира вместе с любимым тренером Марселино, под руководством которого провёл лучший отрезок в карьере (ну, если не считать нашей летней сказки). На левом фланге у Денис столкнулся с сильным конкурентом Гонсало Гедешем, но португалец получил травму, поэтому на игровое время сейчас жаловаться не приходится. Уже больше месяца россиянин выходит в старте каждую неделю.
За это время он сделал голевую передачу в матче с безусловно худшей командой Ла Лиги «Уэской», но болельщикам больше запомнились промахи и неверные решения Дениса.
Вчера «Валенсия» обыденно для этого сезона проигрывала «Сельте», пропустив с углового. На 61 минуте Марселино предпринял двойную замену – вместо Черышева и Солера на поле вышли Ферран Торрес и Гамейро. В итоге у первого гол, у второго – голевой пас на победный мяч. Оптимальное сочетание игроков найдено?
Скорее всего, Денис присядет на скамейку. Помешать этому может только Кубок Испании, из которого «Валенсия» не вылетела – впереди два матча с «Хетафе», а Марселино активно применяет ротацию.
«Валенсия» одержала выездную победу 2:1, но единственный положительный момент лично для Дениса – то, что Марселино пока не уволят. Как ни крути, этот тренер верит в него как никакой другой из испанцев. В остальном же расклад наихудший: сам ничего не показал, а конкуренты вышли и добыли победу?
Но если Черышев может порадоваться хотя бы за командный успех, то Головину вчера пришлось извиняться. Оставшись в меньшинстве на 7 минуте после удаления Налдо, «Монако» позорно проиграл «Страсбуру» 1:5. Конечно, глупо обвинять в таком кошмаре россиянина, тем более что он был заменён при счёте 1:3, а в единственной голевой атаке принял участие, зарывшись в опорной зоне соперника и отбросив мяч Тилемансу.
Однако всё равно удивительно, что Анри верит в Головина даже больше, чем Марселино в Черышева. Александр получал травмы, подвёл команду длительной дисквалификации, но всегда, когда он готов играть, россиянин выходит в старте. Поначалу вообще играл без замен – теперь заменяется в каждом матче. Но скамейка недалеко.
Да, в Марселе Головин сделал предголевой пас, но всем запомнился промах недели в его исполнении. Вчера он также поучаствовал в результативной атаке, но не успел накрыть соперника перед голевой передачей на первый гол «Страсбура», во многом спровоцировал и третий. На повторах видна только потеря Фабрегаса, но до этого Головин вместо развития атаки и продвижения мяча вперёд решил передать его в свою штрафную испанцу.
Для Саши, такое впечатление, скамейка тоже не за горами: после возвращения Анри заменил его во всех матчах и всегда замена казалась логичной по игре. Александру ещё везёт, что в «Монако» много травмированных и заменять его особо некем.
Если дела у ребят и дальше пойдут подобным образом, в следующем сезоне кого-то их них мы сможем увидеть в РПЛ. А жаль – когда в нашем чемпионате перерыв, заполнить паузу играми с участием российских футболистов хочется. Увы, приятных эмоций это занятие не вызывает: более-менее дела идут только у Слуцкого, Березуцких и Караваева, которые забрались в Голландии на четвёртую строчку. В топ-чемпионатах нашим гораздо труднее.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: Александр Фёдоров / СЭ, globallookpress.com
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.