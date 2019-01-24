Эрнесто Вальверде: не жалею, что оставил Месси в Барселоне. Я должен был так сделать

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде подвел итоги первого матча 1/4 финала Кубка Испании против "Севильи".Встреча прошла на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" и закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев."Мы контролировали игру в первом тайме. Во второй половине нас немного затянуло. Соперник добился прекрасного результата. Мы попытаемся отыграться на "Камп Ноу".Я подумал, что должен выпустить Боатенга в стартовом составе, хотя это решение далось непросто, ведь он только-только прибыл в команду. Что касается Месси, то я не сожалею, что оставил его в Барселоне. Я должен был так сделать.Когда вносишь изменения, сознаешь риск. Если победите - решение было правильным, если проиграете - неправильным. Мы хотим продолжать выступление в этом турнире", - сказал Вальверде на послематчевой пресс-конференции.