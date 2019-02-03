Барселона (Испания)

Ла Лига 2018/19

# Команда И О
1 Барселона 20 46
2 Атлетико  21 44
3 Севилья 21 36
4 Реал Мадрид 20 36
5 Алавес 20 32
6 Хетафе 21 31
...
20 Уэска 20 11
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Предстоящие
Жирона18:15Барселона
Барселона03.02.19Валенсия
Сыгранные
Барселона3 - 120.01.19Леганес
Барселона3 - 013.01.19Эйбар

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Эрнесто Вальверде: мы больше смотрим на те команды, которые идут позади нас

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал положение своей команды в турнирной таблице чемпионата Испании.

Наставник назвал самых опасных конкурентов клуба.

"Мы больше смотрим на те команды, которые идут позади нас. Я очень высоко ценю и "Атлетико", и "Реал Мадрид", потому что одна — отличная команда, а другая — никогда не сдается. Но больше нужно наблюдать за командой, которая позади нас на несколько очков", — приводит слова Вальверде Sports.Yahoo.

"Газета.ру"
Теги: Вальверде Барселона Ла Лига
Сегодня, 10:32
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