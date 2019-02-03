Эрнесто Вальверде: мы больше смотрим на те команды, которые идут позади нас

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал положение своей команды в турнирной таблице чемпионата Испании.Наставник назвал самых опасных конкурентов клуба."Мы больше смотрим на те команды, которые идут позади нас. Я очень высоко ценю и "Атлетико", и "Реал Мадрид", потому что одна — отличная команда, а другая — никогда не сдается. Но больше нужно наблюдать за командой, которая позади нас на несколько очков", — приводит слова Вальверде Sports.Yahoo.