Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|22
|50
|2
|Атлетико
|21
|44
|3
|Реал Мадрид
|21
|39
|4
|Севилья
|22
|36
|5
|Хетафе
|22
|32
|6
|Алавес
|21
|32
|7
|Валенсия
|22
|30
|8
|Реал Сосьедад
|22
|30
Барселона (Испания)
|Атлетик Б
|10.02.19
|Барселона
|Барселона
|2 - 202.02.19
|Валенсия
Валенсия (Испания)
|Валенсия
|10.02.19
|Реал
Сосьедад
|Барселона
|2 - 202.02.19
|Валенсия
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Дмитрий Черышев: Денис справился со своими задачами в матче с "Барселоной"
Главный тренер "Нижнего Новгорода" и отец нападающего "Валенсии" Дениса Черышева Дмитрий Черышев оценил игру сына в матче 22-го тура чемпионата Испании с "Барселоной" - 2:2.
– Конечно, хотелось бы, чтобы "Валенсия" победила, тем более, что по ходу игры она вела в два мяча, но противодействовать Месси и другим выдающимся футболистам, которые собраны в "Барселоне", очень тяжело, – сказал Дмитрий Черышев в интервью порталу team Russia.pro. – Ничья на "Камп Ноу" – достойный результат. Благодаря дисциплинированной игре в обороне удавалось сдерживать соперников, которые показали хорошее движение, контролировали мяч и постоянно искали партнеров острыми проникающими передачами. Более того, "Валенсия" могла даже выиграть, если бы лучше использовала контратаки.
– Имеете в виду момент перед вторым голом Месси, когда Родриго не сумел подправить в ворота мяч после прострела Дениса?
– Не только. Чуть раньше они с Денисом «вывалились» вдвоем против двоих. Родриго не совсем грамотно распорядился мячом. Нужно было не по центру пробрасывать, а немножко убрать мяч в сторону и искать передачей набегавшего Дениса, который мог бы расстрелять пустые ворота. А при простреле, о котором вы упомянули, Родриго не забил с близкого расстояния, потому что надо были идти на мяч правой ногой. Он его прикрыл бы, и обязательно был бы гол.
– Удовлетворены ли вы игрой сына?
– Его действия должен оценивать главный тренер. Со своей стороны считаю, что он справился со своими задачами. Участвовал в атаках и перспективных эпизодах. Причем атакующие линии "Валенсии" проделали огромный объем работы. Они постоянно перестраивались в обороне и накрывали соперников. Да еще проводили ответные выпады.
Очень энергозатратный получился матч, в котором "Валенсия", забив два гола, еще и не реализовала парочку, пусть не стопроцентных, а 90-процентных моментов. Результат закономерен.
– Цель "Валенсии" – попасть в Лигу чемпионов или устроит Лига Европы?
– Сейчас нужно просто идти от матча к матчу. Главное – "Валенсия" подняла голову после того, как очень долго пребывала в низу турнирной таблицы. Теперь она набирает обороты, и ее результаты радуют.
teamrussia.pro
– Конечно, хотелось бы, чтобы "Валенсия" победила, тем более, что по ходу игры она вела в два мяча, но противодействовать Месси и другим выдающимся футболистам, которые собраны в "Барселоне", очень тяжело, – сказал Дмитрий Черышев в интервью порталу team Russia.pro. – Ничья на "Камп Ноу" – достойный результат. Благодаря дисциплинированной игре в обороне удавалось сдерживать соперников, которые показали хорошее движение, контролировали мяч и постоянно искали партнеров острыми проникающими передачами. Более того, "Валенсия" могла даже выиграть, если бы лучше использовала контратаки.
– Имеете в виду момент перед вторым голом Месси, когда Родриго не сумел подправить в ворота мяч после прострела Дениса?
– Не только. Чуть раньше они с Денисом «вывалились» вдвоем против двоих. Родриго не совсем грамотно распорядился мячом. Нужно было не по центру пробрасывать, а немножко убрать мяч в сторону и искать передачей набегавшего Дениса, который мог бы расстрелять пустые ворота. А при простреле, о котором вы упомянули, Родриго не забил с близкого расстояния, потому что надо были идти на мяч правой ногой. Он его прикрыл бы, и обязательно был бы гол.
– Удовлетворены ли вы игрой сына?
– Его действия должен оценивать главный тренер. Со своей стороны считаю, что он справился со своими задачами. Участвовал в атаках и перспективных эпизодах. Причем атакующие линии "Валенсии" проделали огромный объем работы. Они постоянно перестраивались в обороне и накрывали соперников. Да еще проводили ответные выпады.
Очень энергозатратный получился матч, в котором "Валенсия", забив два гола, еще и не реализовала парочку, пусть не стопроцентных, а 90-процентных моментов. Результат закономерен.
– Цель "Валенсии" – попасть в Лигу чемпионов или устроит Лига Европы?
– Сейчас нужно просто идти от матча к матчу. Главное – "Валенсия" подняла голову после того, как очень долго пребывала в низу турнирной таблицы. Теперь она набирает обороты, и ее результаты радуют.
teamrussia.pro
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