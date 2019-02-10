Ла Лига 2018/19

# Команда И О
1 Барселона 22 50
2 Атлетико  21 44
3 Реал Мадрид 21 39
4 Севилья 22 36
5 Хетафе 22 32
6 Алавес 21 32
7 Валенсия 22 30
8 Реал Сосьедад 22 30
полная таблица

Барселона (Испания)

Атлетик Б10.02.19Барселона
Барселона2 - 202.02.19Валенсия

Валенсия (Испания)

Валенсия10.02.19Реал
Сосьедад
Барселона2 - 202.02.19Валенсия

Новости партнеров

Дмитрий Черышев: Денис справился со своими задачами в матче с "Барселоной"

Главный тренер "Нижнего Новгорода" и отец нападающего "Валенсии" Дениса Черышева Дмитрий Черышев оценил игру сына в матче 22-го тура чемпионата Испании с "Барселоной" - 2:2.

– Конечно, хотелось бы, чтобы "Валенсия" победила, тем более, что по ходу игры она вела в два мяча, но противодействовать Месси и другим выдающимся футболистам, которые собраны в "Барселоне", очень тяжело, – сказал Дмитрий Черышев в интервью порталу team Russia.pro. – Ничья на "Камп Ноу" – достойный результат. Благодаря дисциплинированной игре в обороне удавалось сдерживать соперников, которые показали хорошее движение, контролировали мяч и постоянно искали партнеров острыми проникающими передачами. Более того, "Валенсия" могла даже выиграть, если бы лучше использовала контратаки.

– Имеете в виду момент перед вторым голом Месси, когда Родриго не сумел подправить в ворота мяч после прострела Дениса?

– Не только. Чуть раньше они с Денисом «вывалились» вдвоем против двоих. Родриго не совсем грамотно распорядился мячом. Нужно было не по центру пробрасывать, а немножко убрать мяч в сторону и искать передачей набегавшего Дениса, который мог бы расстрелять пустые ворота. А при простреле, о котором вы упомянули, Родриго не забил с близкого расстояния, потому что надо были идти на мяч правой ногой. Он его прикрыл бы, и обязательно был бы гол.

– Удовлетворены ли вы игрой сына?

– Его действия должен оценивать главный тренер. Со своей стороны считаю, что он справился со своими задачами. Участвовал в атаках и перспективных эпизодах. Причем атакующие линии "Валенсии" проделали огромный объем работы. Они постоянно перестраивались в обороне и накрывали соперников. Да еще проводили ответные выпады.

Очень энергозатратный получился матч, в котором "Валенсия", забив два гола, еще и не реализовала парочку, пусть не стопроцентных, а 90-процентных моментов. Результат закономерен.

– Цель "Валенсии" – попасть в Лигу чемпионов или устроит Лига Европы?

– Сейчас нужно просто идти от матча к матчу. Главное – "Валенсия" подняла голову после того, как очень долго пребывала в низу турнирной таблицы. Теперь она набирает обороты, и ее результаты радуют.

teamrussia.pro
Теги: Черышев Денис Черышев Дмитрий Барселона Валенсия Ла Лига
Сегодня, 12:48
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.