Испания Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|31
|73
|2
|Атлетико
|31
|62
|3
|Реал Мадрид
|31
|60
|4
|Хетафе
|31
|50
|5
|Севилья
|31
|49
|6
|Валенсия
|31
|46
|7
|Алавес
|31
|45
|8
|Атлетик Б
|31
|43
|9
|Бетис
|31
|43
|10
|Реал Сосьедад
|31
|40
|11
|Леганес
|31
|40
|12
|Эйбар
|31
|39
|13
|Эспаньол
|31
|38
|14
|Жирона
|31
|34
|15
|Леванте
|31
|33
|16
|Сельта
|31
|32
|17
|Вильярреал
|31
|30
|18
|Вальядолид
|31
|30
|19
|Райо Вальекано
|31
|27
|20
|Уэска
|31
|24
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:24
Гулиев избивает пешехода (видео) (9)
Гулиев избивает пешехода (видео) (9)
18:51
Соловчук уже потратил на свое лечение 400 тысяч рублей. Мамаев предлагал компенсацию в 500 тысяч (7)
Соловчук уже потратил на свое лечение 400 тысяч рублей. Мамаев предлагал компенсацию в 500 тысяч (7)
17:30
Украинец Шершун: Газзаев обещал место в сборной России, если возьму российское гражданство (9)
Украинец Шершун: Газзаев обещал место в сборной России, если возьму российское гражданство (9)
16:49
Александр Дюков объяснил, почему финал Кубка России не пройдет в Ростове-на-Дону или Екатеринбурге (1)
Александр Дюков объяснил, почему финал Кубка России не пройдет в Ростове-на-Дону или Екатеринбурге (1)
13:32
Здание суда, где проходят слушания по делу Кокорина и Мамаева, в срочном порядке эвакуируют (12)
Здание суда, где проходят слушания по делу Кокорина и Мамаева, в срочном порядке эвакуируют (12)
13:20
Виктор Гончаренко: Дивеев может вырасти в защитника уровня Сергея Игнашевича или братьев Березуцких (12)
Виктор Гончаренко: Дивеев может вырасти в защитника уровня Сергея Игнашевича или братьев Березуцких (12)
Отец Йовича: сейчас Лука не заинтересован в переходе в "Барселону"
Нападающий сборной Сербии Лука Йович хочет остаться в "Айнтрахте" и не заинтересован в переходе в "Барселону" в данный момент, заявил отец футболиста Милан.
В последние несколько месяцев СМИ активно писали об интересе каталонского клуба к 21-летнему форварду, который в сезоне-2018/19 забил 24 мяча за команду из Франкфурта. Йовича сватают и в другие топ-клубы Европы, в частности, в "Реал" и "Баварию". Однако отец футболист не хочет торопить события.
"У Луки было много предложений, одно из них от "Барселоны", но сейчас он не заинтересован. Он не уверен, что у него будет игровое время в "Барселоне". Правда в том, что Лука хочет остаться в Бундеслиге и попасть с "Айнтрахтом" в Лигу чемпионов", - цитирует отца Йовича Football Espana со ссылкой на Bild.
Sport24.ru
В последние несколько месяцев СМИ активно писали об интересе каталонского клуба к 21-летнему форварду, который в сезоне-2018/19 забил 24 мяча за команду из Франкфурта. Йовича сватают и в другие топ-клубы Европы, в частности, в "Реал" и "Баварию". Однако отец футболист не хочет торопить события.
"У Луки было много предложений, одно из них от "Барселоны", но сейчас он не заинтересован. Он не уверен, что у него будет игровое время в "Барселоне". Правда в том, что Лука хочет остаться в Бундеслиге и попасть с "Айнтрахтом" в Лигу чемпионов", - цитирует отца Йовича Football Espana со ссылкой на Bild.
Sport24.ru
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.