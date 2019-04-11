Испания Ла Лига 2018/19 
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Барселона
Атлетико 
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Алавес
Атлетик Б
Бетис
Реал Сосьедад
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Эспаньол
Жирона
Леванте
Сельта
Вильярреал
Вальядолид
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 31 73
2 Атлетико  31 62
3 Реал Мадрид 31 60
4 Хетафе 31 50
5 Севилья 31 49
6 Валенсия 31 46
7 Алавес 31 45
8 Атлетик Б 31 43
9 Бетис 31 43
10 Реал Сосьедад 31 40
11 Леганес 31 40
12 Эйбар 31 39
13 Эспаньол 31 38
14 Жирона 31 34
15 Леванте 31 33
16 Сельта 31 32
17 Вильярреал 31 30
18 Вальядолид 31 30
19 Райо Вальекано 31 27
20 Уэска 31 24
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Отец Йовича: сейчас Лука не заинтересован в переходе в "Барселону"

Нападающий сборной Сербии Лука Йович хочет остаться в "Айнтрахте" и не заинтересован в переходе в "Барселону" в данный момент, заявил отец футболиста Милан.

В последние несколько месяцев СМИ активно писали об интересе каталонского клуба к 21-летнему форварду, который в сезоне-2018/19 забил 24 мяча за команду из Франкфурта. Йовича сватают и в другие топ-клубы Европы, в частности, в "Реал" и "Баварию". Однако отец футболист не хочет торопить события.

"У Луки было много предложений, одно из них от "Барселоны", но сейчас он не заинтересован. Он не уверен, что у него будет игровое время в "Барселоне". Правда в том, что Лука хочет остаться в Бундеслиге и попасть с "Айнтрахтом" в Лигу чемпионов", - цитирует отца Йовича Football Espana со ссылкой на Bild.

Sport24.ru
Теги: Йович Айнтрахт Бундеслига Барселона Ла Лига
Сегодня, 21:34
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