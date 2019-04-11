Отец Йовича: сейчас Лука не заинтересован в переходе в "Барселону"

Нападающий сборной Сербии Лука Йович хочет остаться в "Айнтрахте" и не заинтересован в переходе в "Барселону" в данный момент, заявил отец футболиста Милан.В последние несколько месяцев СМИ активно писали об интересе каталонского клуба к 21-летнему форварду, который в сезоне-2018/19 забил 24 мяча за команду из Франкфурта. Йовича сватают и в другие топ-клубы Европы, в частности, в "Реал" и "Баварию". Однако отец футболист не хочет торопить события."У Луки было много предложений, одно из них от "Барселоны", но сейчас он не заинтересован. Он не уверен, что у него будет игровое время в "Барселоне". Правда в том, что Лука хочет остаться в Бундеслиге и попасть с "Айнтрахтом" в Лигу чемпионов", - цитирует отца Йовича Football Espana со ссылкой на Bild.