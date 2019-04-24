Испания Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|34
|80
|2
|Атлетико
|33
|68
|3
|Реал Мадрид
|33
|64
|4
|Хетафе
|33
|54
|5
|Севилья
|33
|52
|6
|Валенсия
|33
|52
|7
|Атлетик Б
|33
|46
|8
|Алавес
|34
|46
|9
|Бетис
|33
|43
|10
|Эспаньол
|33
|42
|11
|Реал Сосьедад
|33
|41
|12
|Леганес
|33
|41
|13
|Эйбар
|34
|40
|14
|Вильярреал
|33
|36
|15
|Сельта
|33
|35
|16
|Вальядолид
|34
|35
|17
|Жирона
|34
|34
|18
|Леванте
|33
|34
|19
|Уэска
|34
|29
|20
|Райо Вальекано
|33
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Эрнесто Вальверде: я просто счастлив, что снова могу стать чемпионом
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде после победы над "Алавесом" в матче 34-го тура чемпионата Испании (2:0) отметил, что рад приближающейся победе в турнире.
"Очень важно, что мы получили три очка, но нужно оставаться сосредоточенными. Сегодняшняя победа приблизила нас к завоеванию чемпионского титула, что приносит огромную радость после стольких месяцев погони за ним. Я просто счастлив, что снова могу стать чемпионом, но "Атлетико" будет сражаться до конца", - цитирует Вальверде Football Espanа.
"СЭ"
"Очень важно, что мы получили три очка, но нужно оставаться сосредоточенными. Сегодняшняя победа приблизила нас к завоеванию чемпионского титула, что приносит огромную радость после стольких месяцев погони за ним. Я просто счастлив, что снова могу стать чемпионом, но "Атлетико" будет сражаться до конца", - цитирует Вальверде Football Espanа.
"СЭ"
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