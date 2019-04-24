Эрнесто Вальверде: я просто счастлив, что снова могу стать чемпионом

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде после победы над "Алавесом" в матче 34-го тура чемпионата Испании (2:0) отметил, что рад приближающейся победе в турнире."Очень важно, что мы получили три очка, но нужно оставаться сосредоточенными. Сегодняшняя победа приблизила нас к завоеванию чемпионского титула, что приносит огромную радость после стольких месяцев погони за ним. Я просто счастлив, что снова могу стать чемпионом, но "Атлетико" будет сражаться до конца", - цитирует Вальверде Football Espanа.