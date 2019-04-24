Испания Ла Лига 2018/19 
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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Хетафе
Севилья
Валенсия
Атлетик Б
Алавес
Бетис
Эспаньол
Реал Сосьедад
Леганес
Эйбар
Вильярреал
Сельта
Вальядолид
Жирона
Леванте
Уэска
Райо Вальекано
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 34 80
2 Атлетико  33 68
3 Реал Мадрид 33 64
4 Хетафе 33 54
5 Севилья 33 52
6 Валенсия 33 52
7 Атлетик Б 33 46
8 Алавес 34 46
9 Бетис 33 43
10 Эспаньол 33 42
11 Реал Сосьедад 33 41
12 Леганес 33 41
13 Эйбар 34 40
14 Вильярреал 33 36
15 Сельта 33 35
16 Вальядолид 34 35
17 Жирона 34 34
18 Леванте 33 34
19 Уэска 34 29
20 Райо Вальекано 33 28
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Эрнесто Вальверде: я просто счастлив, что снова могу стать чемпионом

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде после победы над "Алавесом" в матче 34-го тура чемпионата Испании (2:0) отметил, что рад приближающейся победе в турнире.

"Очень важно, что мы получили три очка, но нужно оставаться сосредоточенными. Сегодняшняя победа приблизила нас к завоеванию чемпионского титула, что приносит огромную радость после стольких месяцев погони за ним. Я просто счастлив, что снова могу стать чемпионом, но "Атлетико" будет сражаться до конца", - цитирует Вальверде Football Espanа.

"СЭ"
Теги: Вальверде Барселона Алавес Ла Лига
Сегодня, 07:31
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