В "Айнтрахте" сообщили, что не вели переговоров с "Реалом" по трансферу Йовича

Спортивный директор франкфуртского "Айнтрахта" Фреди Бобич заявил, что немецкий клуб не контактировал с "Реалом" относительно трансфера нападающего Луки Йовича.Ранее испанские СМИ сообщили, что мадридский клуб согласовал переход 21-летнего сербского форварда "Айнтрахта" за 60 миллионов евро."Контактов с "Реалом" не было", - заявил представитель "Айнтрахта", слова которого приводит ESPN FC.