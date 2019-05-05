Испания Ла Лига 2018/19 
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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Хетафе
Севилья
Валенсия
Атлетик Б
Реал Сосьедад
Алавес
Леганес
Эспаньол
Бетис
Эйбар
Вильярреал
Сельта
Леванте
Жирона
Вальядолид
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 35 83
2 Атлетико  35 74
3 Реал Мадрид 35 65
4 Хетафе 36 58
5 Севилья 36 55
6 Валенсия 35 52
7 Атлетик Б 35 50
8 Реал Сосьедад 36 47
9 Алавес 36 47
10 Леганес 36 45
11 Эспаньол 35 44
12 Бетис 35 44
13 Эйбар 35 43
14 Вильярреал 35 40
15 Сельта 35 37
16 Леванте 35 37
17 Жирона 36 37
18 Вальядолид 35 35
19 Райо Вальекано 35 31
20 Уэска 35 30
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В "Айнтрахте" сообщили, что не вели переговоров с "Реалом" по трансферу Йовича

Спортивный директор франкфуртского "Айнтрахта" Фреди Бобич заявил, что немецкий клуб не контактировал с "Реалом" относительно трансфера нападающего Луки Йовича.

Ранее испанские СМИ сообщили, что мадридский клуб согласовал переход 21-летнего сербского форварда "Айнтрахта" за 60 миллионов евро.

"Контактов с "Реалом" не было", - заявил представитель "Айнтрахта", слова которого приводит ESPN FC.

Sport24.ru
Теги: Йович Айнтрахт Бундеслига Реал Ла Лига
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