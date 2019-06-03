Экс-защитник "Барселоны" Адриано осужден на 14 месяцев, но в тюрьму не отправится

Бывший защитник "Севильи" и "Барселоны" Адриано согласился на наказание в виде лишения свободы на 14 месяцев за уклонение от налогов.

Он также выплатит 1 млн евро в виде штрафа, но в тюрьму не отправится. По испанским законам, первый тюремный срок менее 24 месяцев не отбывается в тюрьме.

Sport24.ru
Теги: Адриано Барселона Ла Лига
Сегодня, 03:36
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама