Экс-защитник "Барселоны" Адриано осужден на 14 месяцев, но в тюрьму не отправится

Бывший защитник "Севильи" и "Барселоны" Адриано согласился на наказание в виде лишения свободы на 14 месяцев за уклонение от налогов.Он также выплатит 1 млн евро в виде штрафа, но в тюрьму не отправится. По испанским законам, первый тюремный срок менее 24 месяцев не отбывается в тюрьме.