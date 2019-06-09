"Барселона" угрожает Дембеле трансфером из-за нарушений дисциплины

"Барселона" пригрозила нападающему Усману Дембеле трансфером из-за частых нарушений дисциплины.По информации AS, француз сильно опоздал на тренировку на неделе, когда каталонцы проиграли "Валенсии" в финале Кубка Испании (1:2). Усман тогда заявил, что у него было индивидуальное занятие с физиотерапевтом, однако это оказалось ложью.В клубе сообщили окружению футболиста, что его выставят на трансфер, если он не пересмотрит подход к работе.