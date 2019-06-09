"Реал" может представить Азара без номера

"Реал" в ближайшее время должен объявить о трансфере полузащитника "Челси" Эдена Азара.Проблема в том, что Азар еще не определился с игровым номером. По информации журналиста Кристофа Террера, Азар хотел бы взять 10-й номер, под которым он выступал в "Челси", но в "Реале" этот номер занят Лукой Модричем. В итоге Азара вполне могут представить на стадионе "Сантьяго Бернабеу" без номера.Презентация игрока состоится в четверг, 13 июня, в Мадриде после прохождения медицинского теста.