"Реал" не будет отдавать Родригеса в аренду в "Наполи"
Руководство мадридского "Реала" не будет отдавать своего хавбека Хамеса Родригеса в аренду неаполитанскому "Наполи".
Как сообщает Calciomercato.com, испанцы готовы отдать своего игрока только на постоянную основу и как минимум за €50 млн.
Сообщается, что колумбиец является главной трансферной целью итальянцев на ближайшее летнее трансферное окно.
На приглашение полузащитника в стан "Наполи" настаивает главный тренер клуба Карло Анчелотти. Специалист знаком в Родригесом по работе в команде сливочных и мюнхенской "Баварии".
"Газета.ру"
Как сообщает Calciomercato.com, испанцы готовы отдать своего игрока только на постоянную основу и как минимум за €50 млн.
Сообщается, что колумбиец является главной трансферной целью итальянцев на ближайшее летнее трансферное окно.
На приглашение полузащитника в стан "Наполи" настаивает главный тренер клуба Карло Анчелотти. Специалист знаком в Родригесом по работе в команде сливочных и мюнхенской "Баварии".
"Газета.ру"