"Реал" не будет отдавать Родригеса в аренду в "Наполи"

Руководство мадридского "Реала" не будет отдавать своего хавбека Хамеса Родригеса в аренду неаполитанскому "Наполи".

Как сообщает Calciomercato.com, испанцы готовы отдать своего игрока только на постоянную основу и как минимум за €50 млн.

Сообщается, что колумбиец является главной трансферной целью итальянцев на ближайшее летнее трансферное окно.

На приглашение полузащитника в стан "Наполи" настаивает главный тренер клуба Карло Анчелотти. Специалист знаком в Родригесом по работе в команде сливочных и мюнхенской "Баварии".

"Газета.ру"
Теги: Реал Родригес Наполи Серия А Ла Лига
Сегодня, 16:49
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