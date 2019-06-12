"Реал" не будет отдавать Родригеса в аренду в "Наполи"

Руководство мадридского "Реала" не будет отдавать своего хавбека Хамеса Родригеса в аренду неаполитанскому "Наполи".Как сообщает Calciomercato.com, испанцы готовы отдать своего игрока только на постоянную основу и как минимум за €50 млн.Сообщается, что колумбиец является главной трансферной целью итальянцев на ближайшее летнее трансферное окно.На приглашение полузащитника в стан "Наполи" настаивает главный тренер клуба Карло Анчелотти. Специалист знаком в Родригесом по работе в команде сливочных и мюнхенской "Баварии".