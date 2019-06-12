Мартин Эдегор может перебраться в чемпионат Германии

Полузащитник "Реала" Мартин Эдегор попал в сферу интересов "Байера".Как сообщает Cadena SER, "Байер" уже отправил в мадридский клуб запрос по 20-летнему норвежцу.В минувшем сезоне Эдегор на парвах аренды выступал за "Витес", который возглавляет Леонид Слуцкий.