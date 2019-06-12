Мартин Эдегор может перебраться в чемпионат Германии

Полузащитник "Реала" Мартин Эдегор попал в сферу интересов "Байера".

Как сообщает Cadena SER, "Байер" уже отправил в мадридский клуб запрос по 20-летнему норвежцу.

В минувшем сезоне Эдегор на парвах аренды выступал за "Витес", который возглавляет Леонид Слуцкий.
Теги: Эдегор Байер Реал
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