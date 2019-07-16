Агент Коутиньо: cердце Филиппе принадлежит "Ливерпулю"

Киа Джурабчиан, агент игрока "Барселоны" Филиппе Коутиньо, опроверг слухи о переходе полузащитника в "Манчестер Юнайтед".
"Манчестер Юнайтед" – великий клуб, у меня есть игроки в этом клубе, и я испытываю к ним с огромное уважение, но что касается Филиппе, то вероятность этого перехода практически невозможна.
Филиппе будет очень сложно играть против "Ливерпуля", ведь у него огромная привязанность к этому клубу.
Он провел там великолепное время. Его сердце по-прежнемупринадлежит "Ливерпулю". Безусловно, если Коутиньо вернется в АПЛ, это будет "Ливерпуль", но на данный момент осуществить это будет сложно.», – передает слова Джурабчиана talkSPORT