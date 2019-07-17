"Валенсия" опережает "Бетис" в борьбе за Фекира

Как сообщает Le10sport.com, основными претендентами на 26-летнего футболиста являются "Бетис" и "Валенсия". При этом если ещё несколько дней назад Фекир был близок к переходу в севильский клуб, то в настоящий момент фаворитом в гонке являются "летучие мыши". Преимущество "Валенсии" заключается в том, что сам Набиль предпочёл бы присоединиться к ней. Также клуб готов удовлетворить финансовые запросы "Лиона" и заплатить за игрока € 30-40 млн.Ранее сообщалось, что в услугах Фекира также заинтересованы "Севилья" и"Милан". Напомним, в летнее трансферное окно 2018 года Набиль был близок к переходу в "Ливерпуль", но в последний момент сделка сорвалась. По информации СМИ, красных смутило состояние колена игрока.В минувшем сезоне Фекир принял участие в 29 матчах французской Лиги 1. В его активе 9 мячей и 7 результативных передач.