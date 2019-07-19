Эден Азар: в "Реале" мне нужна полная свобода, иначе я сяду на скамейку

Полузащитник мадридской команды, переехавший в Королевский клуб этим летом из лондонского "Челси" рассказал о том, какую бы роль он хотел получить на поле:



- Я стараюсь играть с полной свободой. Иногда это сложно в футболе, но я из тех игроков, кто ошибается, если мне не предоставлять свободу, и из-за этого могу сесть на скамейку запасных. Мне нравится находиться справа, потом слева, иногда в центре… Я играю инстинктивно. Для меня футбол — это инстинкты. Я не продумываю каждое действие тщательно, через секунду уже принимаю решение, - цитирует новичка "Реала" Mundo Deportivo.



В прошлом сезоне в составе "Челси" Азар забил 21 мяч и сделал 17 ассистов в 52 встречах.