Гризманн: "Атлетико" в моем сердце

Подписавший контракт с "Барселоной" нападающий Антуан Гризманн выразил своё отношение к бывшему клубу:– Я знаю, что меня будут освистывать. Это часть футбола: болельщики любили меня, а уход может причинить боль.Так было и в "Сосьедаде": мой первый визит туда был нелегким, но "Сосьедад" и "Атлетико" в моем сердце, потому что они дали мне так много.– Они подписывают важных игроков и создают отличную команду. С Симеоне клуб будет сражаться до последнего момента. Я многим обязан Чоло.– Да, я так думаю. Команда делает все возможное, чтобы выиграть этот трофей.Симеоне вывел "Атлетико" на невероятный, немыслимый уровень. И, что самое трудное, клуб держится на этом уровне. Они преуспеют, - приводит слова игрока Marca.