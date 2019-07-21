Подписавший контракт с "Барселоной" нападающий Антуан Гризманн выразил своё отношение к бывшему клубу:
– Тебя беспокоит возвращение на "Ванда Метрополитано"?
– Я знаю, что меня будут освистывать. Это часть футбола: болельщики любили меня, а уход может причинить боль.
Так было и в "Сосьедаде": мой первый визит туда был нелегким, но "Сосьедад" и "Атлетико" в моем сердце, потому что они дали мне так много.
– Симеоне публично заявил, что благодарен тебе и будет трудно забыть все, что ты сделал для клуба.
– Они подписывают важных игроков и создают отличную команду. С Симеоне клуб будет сражаться до последнего момента. Я многим обязан Чоло.
– Думаешь футбол задолжал перед "Атлетико" Лигу чемпионов?
– Да, я так думаю. Команда делает все возможное, чтобы выиграть этот трофей.
Симеоне вывел "Атлетико" на невероятный, немыслимый уровень. И, что самое трудное, клуб держится на этом уровне. Они преуспеют, - приводит слова игрока Marca.
Sports.ru
Гризманн: "Атлетико" в моем сердце
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