20-летний Лунин может продолжить карьеру в клубе "Вальядолиде"

Голкипер "Реала" Андрей Лунин в ближайшее время может сменить команду. Украинского голкипера хочет арендовать "Вальядолид".Как сообщает AS, мадридцы рассматривают вариант передачи украинца в команду, где он будет иметь постоянную игровую практику.Действующий контракт 20-летнего футболиста с мадридцами рассчитан до лета 2024 года.В минувшем сезоне Лунин защищал цвета "Леганеса", провел семь матчей и пропустил шесть голов.Отметим, что основным акционером "Вальядолида" является бывший нападающий «Реала» и сборной Бразилии Роналдо.