20-летний Лунин может продолжить карьеру в клубе "Вальядолиде"

Голкипер "Реала" Андрей Лунин в ближайшее время может сменить команду. Украинского голкипера хочет арендовать "Вальядолид".

Как сообщает AS, мадридцы рассматривают вариант передачи украинца в команду, где он будет иметь постоянную игровую практику.

Действующий контракт 20-летнего футболиста с мадридцами рассчитан до лета 2024 года.

В минувшем сезоне Лунин защищал цвета "Леганеса", провел семь матчей и пропустил шесть голов.

Отметим, что основным акционером "Вальядолида" является бывший нападающий «Реала» и сборной Бразилии Роналдо.

sportbox.ru

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Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Ла Лига Лунин Реал Вальядолид
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