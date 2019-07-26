"Барселона" готова продать Коутиньо за 120 млн евро

"Барселона" готова расстаться с полузащитником команды Филиппе Коутиньо за определенную сумму, сообщает Mundo Deportivo.Каталонский клуб оценивает 27-летнего игрока в 120 млн евро. Именно за эти деньги "Барса" приобрела Коутиньо у "Ливерпуля" плюс еще 40 млн бонусами. На данный момент "Ливерпуль" получил только 15 бонусных миллионов из-за не самых удачных выступлений Коутиньо в испанском клубе.Новый клуб Коутиньо должен быть готов платить ему зарплату в размере 14 млн евро в год. В "Барселоне" считают, что такие условия по карману только "МЮ", "Манчестер Сити" и "ПСЖ".Коутиньо выступает за "Барселону" с января 2018 года. На его счету 76 матчей, 21 гол и 11 результативных передач.