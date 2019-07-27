Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн рассказал о различиях тренеров Вальверде и Симеоне:
– Какое у вас впечатление от Вальверде? Полагаю, он не имеет ничего общего с Чоло.
– Они очень разные. Вальверде спокойнее. Он не кричит так сильно, как Симеоне.
Он другой. Но у него есть очень четкие идеи и он знает, куда хочет вести команду, это самое главное, - приводит слова игрока Sports, ccылаясь на Diario Sport.
Гризманн: Вальверде спокойнее и не кричит так сильно, как Симеоне. У него четкие идеи
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