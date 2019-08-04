Коутиньо не собирается уходить из "Барселоны"

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо не намерен покидать клуб нынешним летом. Как сообщает Mundo Deportivo, 27-летний бразилец не хочет рассматривать варианты с арендой в другой клуб и постарается проявить себя в стане сине-гранатовых. Уйти Коутиньо будет готов лишь в том случае, если его об этом попросит клуб.Ранее появилась информация, что "Барселона" готова продать Коутиньо за 120 млн евро. Также он рассматривался как часть сделки по переходу в каталонский клуб форварда "ПСЖ" Неймара. Сообщалось, что взять Филипе в аренду готов его бывший клуб — "Ливерпуль".