"Барселона" предложила за Неймара 30-40 млн евро, Коутиньо и Ракитича

"Барселона" сделала предложение по форварду "Пари Сен-Жермен" Неймару, утверждает Le10sport.com.Согласно информации источника, каталонский клуб готов заплатить за 27-летнего нападающего парижан € 30-40 млн и включить в сделку двоих своих полузащитников — Филиппе Коутиньо и Ивана Ракитича. В сумме эту сделку на «Камп Ноу» оценивают в € 200 млн. Чемпион Франции ещё не дал ответа на поступившее предложение. Ожидается, что сделает это "ПСЖ" в течение двух ближайших дней.