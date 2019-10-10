Французский специалист Арсен Венгер считает, что полузащитник "Реала" Эден Азар не сможет быть таким бомбардиром, каким был португалец Криштиану Роналду, забивавший по 50 мячей за сезон.
"Азар поможет "Реалу", но он точно не заменит Роналду. Он не будет забивать по 50 мячей за сезон. Тем не менее Эден — исключительный игрок, создающий моменты для партнеров и иногда завершающий атаки.
"Реалу" нужен еще один бомбардир, потому что Бензема уже 32 года. Если бы вокруг него были молодые нападающие, то, возможно, дела у "Реала" шли бы лучше", — цитирует Венгера BeIN Sports.
Sport24.ru
Венгер: Азар не заменит Роналду в "Реале"
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