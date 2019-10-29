Фати - в стартовом составе на матч с "Барселона" - "Вальядолид", Гризманн и Лунин - в запасе

Стали известны составы команд на матч 11 тура испанского чемпионата между "Барселоной" и "Вальядолидом".



"Барселона": Тер Штеген - Семеду, Пике, Лангле, Альба - Видаль, Бускетс, де Йонг - Месси, Суарес, Фати.



В запасе : Нето, Тодибо, Карлес Перес, Аленья, Серджи Роберто, Гризманн, Ракитич.



"Вальядолид": Масип - Порро, Оливас, Хоакин Фернандес, Барба, Начо Мартинес - Плано, Мичел, Ануар, Вальдо Рубио - Гвардиола.



В запасе : Лунин, Салису, Де Фрутос, Унал, Алькарас, Эрвиас, Антоньито.