Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси обошёл португальского форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду по количеству голов на клубном уровне.
В матче 11-го тура испанской Примеры "Барселона" принимала "Вальядолид". Встреча состоялась на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне и завершилась победой хозяев со счётом 5:1. Месси оформил дубль и сделал 2 результативные передачи.
Таким образом, Лионель Месси забил свой 608-й гол на клубном уровне. Для этого аргентинцу понадобилось 695 матчей. Криштиану Роналду в свою очередь забил 606 голов за 813 игр. В среднем Лионель Месси забивает по 0,87 гола за игру, а Роналду – по 0,75.
"Чемпионат"
Месси обошёл Роналду по количеству голов на клубном уровне
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