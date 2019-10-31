Бэйл покинул стадион "Реала" за 10 минут до окончания матча с "Леганесом"

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл не стал досматривать матч 11-го тура чемпионата Испании между "сливочными" и "Леганесом". Об этом сообщает Marca.Встреча прошла вчера, 30 октября, на домашнем стадионе мадридцев "Сантьяго Бернабеу" и завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев.Восстанавливающийся после травмы Бэйл находился всю игру на трибунах, однако после 82-й минуты решил покинуть арену. Таким образом, валийский футболист не смог увидеть последний гол встречи в исполнении Луки Йовича и не поздравил одноклубников с победой в раздевалке.Стоит отметить, что уход Бэйла не нарушает клубных правил, так как "королевский клуб" штрафует лишь тех игроков, которые покидают "Сантьяго Бернабеу" раньше 80-й минуты матча.