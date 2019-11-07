Венгер сравнил Азара со скаковой лошадью: он стал слишком тяжелым

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал неуверенную игру Эдена Азара в начале сезона. По его словам, во всем виноват лишний вес футболиста.Азар перешел в "Реал" за 100 млн евро. В 10 матчах за клуб он забил лишь один гол."Он не похож на парня, которого сломает атмосфера в Мадриде. Но я не знаю его достаточно, чтобы рассуждать об этом.Думаю, дело в физической готовности. Он стал слишком тяжелым. Лошадь может весить 500 кг, но добавь на нее лишние пару килограммов, и она проиграет гонку. Двух килограммов будет достаточно.Мы еще не видели того Азара, который был в Англии. После травмы он все еще не восстановился физически. Сейчас у него нет той же уверенности, что была в "Челси", — цитирует Венгера Goal.