Гальярдо опроверг информацию о переговорах с "Барселоной"

Главный тренер "Ривер Плейта" Марсело Гальярдо прокомментировал сообщения в прессе, что он может возглавить "Барселону"."Я не могу вторить слухам. Никто не предлагал никаких встреч о моем будущем. Сейчас для этого не время", - цитирует Гальярда ESPN.Гальярдо возглавляет "Ривер" с 2014 года, выиграв с тех пор два Кубка Либертадорес. В нынешнем розыгрыше самого статусного турнира Южной Америки клуб снова добрался до финала, где 23 ноября встретится с бразильским "Фламенго".