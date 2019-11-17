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"Барселона" и "Реал" проявляют интерес к Шкриньяру

Каталонская "Барселона" и мадридский "Реал" проявляют интерес к защитнику миланского "Интера" Милану Шкриньяру. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

В мае 24-летний словак подписал с нерадзурри новое соглашение, рассчитанное до лета 2023 года. В контракте игрока нет суммы отступных. "Интер" может получить предложение по Шкриньяру уже в январе, но, скорее всего, это произойдет летом 2020 года.

В сентябре появилась информация, что во время зимнего трансферного окна приобрести Милана планирует "Манчестер Сити".

Шкриньяр перешел в "Интер" из "Сампдории" летом 2017 года. С тех пор он провел за миланский клуб 102 матча во всех турнирах и забил 4 гола. Также на счету защитника 23 матча за сборную Словакии.

Sport24


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Теги: Барселона Реал Интер Шкриньяр Ла Лига Серия А
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