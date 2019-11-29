"Барселона" может лишиться Дембеле на 3 месяца

Нападающему "Барселоны" Усману Дембеле может понадобиться операция, которая оставит его вне футбола на три месяца.По информации AS, у французского футболиста произошел редицив травмы мышцы бедра правой ноги. Впервые это повреждение 22-летний Дембеле получил в конце прошлого сезона.Сейчас каталонский клуб решает, как поступить лучше всего. Не исключено, что Дембеле будет сделана операция.Ранее сообщалось, что из-за травмы вингер пропустит пять недель, но в случае хирургического вмешательства Усман окажется в лазарете на три месяца.Сообщается, что сам футболист готов принять любое решение "Барселоны" и хочет, чтобы проблема была решена окончательно.В сезоне-2019/20 Дембеле провел за сине-гранатовых девять матчей во всех турнирах и забил один мяч.