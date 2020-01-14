Бывший полузащитник испанской "Барселоны" и сборной России Игорь Корнеев прокомментировал назначение на пост главного тренера "Барселоны" Кике Сетьена.
"Кике Сетьен очень сильный тренер. Его "Бетис" играл в тот футбол, который всегда был близок "Барселоне". Он тренер, который может организовывать большой атакующий процесс игры. Я думаю, что у него может получиться в Каталонии.
"Барселоне" не свойственно увольнять тренера по ходу сезона. Нужно находится внутри кухни, чтобы понять логику действия руководства клуба. Видимо, в команде что-то очень серьезное произошло, что решились на смену тренера сейчас. Для меня это было неожиданностью.
Хави? Не знаю, насколько он готов как главный тренер, но если сравнивать его с Сетьеном, то Кике доказал, что он готов к большому клубу, потому что при нем все его команды играли в сильный футбол. Я считаю выбор в пользу Сетьена очень хорошим. Конечно, жаль, что так вышло с Эрнесто Вальверде, он тоже специалист высокого класса, но вышло так, как вышло", - цитирует Корнеева Sport24.
Корнеев: считаю выбор "Барселоны" в пользу Сетьена очень хорошим
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