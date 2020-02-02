Аллегри, Почеттино, Хави и Куман отказались возглавить "Барселону" после увольнения Вальверде

Испанская газета AS назвала пять тренеров, которые отказались возглавить "Барселону" после ухода Эрнесто Вальверде в середине января.
Источник: globallookpress.com
По версии испанцев, "Барселона" после увольнения Вальверде в середине сезона предложила должность главного тренера Массимилиано Аллегри, Хави Эрнандесу, Рональду Куману, Маурисио Почеттино и Гарсии Пимьенте. Все они отказали чемпиону Испании, тогда команду возглавил экс-наставник "Бетиса" Энрике Сетьен.

Последним клубом 52-летнего Аллегри был итальянский "Ювентус", с которым он за пять лет выиграл пять чемпионств и дважды выходил в финал Лиги чемпионов. Массимилиано покинул команду летом прошлого года.

Рональд Куман ныне возглавляет сборную Нидерландов. В качестве игрока голландец выступал за "Барселону" с 1989 по 1995 год, стал обладателем 10 трофеев.

Маурисио Почеттино был уволен из "Тоттенхэма" в ноябре 2019 года. В прошлом году команда вместе с аргентинцем впервые дошла до финала Лиги чемпионов.

Хави - воспитанник "Барселоны", он находился в системе "сине-гранатовых" с 1991 по 2015 год, выиграв с первой командой 25 трофеев. В мае 2019 возглавил катарский "Аль-Садд".

Гарсия Пимьента возглавляет "Барселону Б".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Барселона Аллегри Куман Хави Почеттино Вальверде Сетьен
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Моуринью: "Тоттенхэм" играет против "Манчестер Сити", а не Жозе против Хосепа
Ригони провёл первую тренировку с "Зенитом"
Ригони провёл первую тренировку с "Зенитом"
Антон Миранчук избежал перелома кости стопы
Тульский "Арсенал" хочет подписать Минаева
"Друзья, мы вместе". Малком нашёл в "Зените" приятелей 1
Головин впервые за год вне старта, а Рыболовлев обанкротится на неустойках. У Морено 4 поражения в 5 матчах 2
Аллегри, Почеттино, Хави и Куман отказались возглавить "Барселону" после увольнения Вальверде
Иванович за расширение РПЛ. "Зенит" был против
Иванович - о VAR: может дойти до того, что с поля уберут судью. Для меня это не футбол 3
Иванович пообещал привезти Жиркову танк из Сербии 7
Салах не проигрывает в АПЛ 31 матч. Зинченко делит вторую строчку.
Бекхэм планирует подписать в свой клуб Гризманна
Тедеско заговорил на русском после победы над "Ростовом"
Зинченко сказал, что многие могут уехать в Европу, но не хотят покидать зону комфорта 1
Клопп: "Ливерпуль" не идеален
Влашич: скоро будем полностью готовы к играм
Гвардиола: без выигранной ЛЧ мою работу в "Сити" сочтут провальной
"Крылья Советов" объявили о трансфере Поповича
Мирзов: главное - выполнять установку тренера, а победы - приятное дополнение 4
Мостовой: у "Сельты" нет нападающих. Смолов им необходим 1
Партнер Смолова по "Сельте" рассказал, что Федор может дать команде 1
Тренер "Монако": несмотря на удаления, мы играли хорошо
Рамос вошёл в список рекордсменов мадридского дерби
Антон Миранчук опубликовал фото травмированной ноги
Игнатьев: в матче "Спартак" - "Ростов" было много бестолковщины 1
Левандовски повторил рекорд Герда Мюллера 2
Источник: "Ювентус" хочет приобрести Ван Дейка за 180 миллионов евро
Зидан — третий тренер "Реала" по количеству побед 2
Лэмпард недовлен Кепой и просит руководство купить другого голкипера
Все новости