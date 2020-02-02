Аллегри, Почеттино, Хави и Куман отказались возглавить "Барселону" после увольнения Вальверде

Испанская газета AS назвала пять тренеров, которые отказались возглавить "Барселону" после ухода Эрнесто Вальверде в середине января.

Источник: globallookpress.com

По версии испанцев, "Барселона" после увольнения Вальверде в середине сезона предложила должность главного тренера Массимилиано Аллегри, Хави Эрнандесу, Рональду Куману, Маурисио Почеттино и Гарсии Пимьенте. Все они отказали чемпиону Испании, тогда команду возглавил экс-наставник "Бетиса" Энрике Сетьен.



Последним клубом 52-летнего Аллегри был итальянский "Ювентус", с которым он за пять лет выиграл пять чемпионств и дважды выходил в финал Лиги чемпионов. Массимилиано покинул команду летом прошлого года.



Рональд Куман ныне возглавляет сборную Нидерландов. В качестве игрока голландец выступал за "Барселону" с 1989 по 1995 год, стал обладателем 10 трофеев.



Маурисио Почеттино был уволен из "Тоттенхэма" в ноябре 2019 года. В прошлом году команда вместе с аргентинцем впервые дошла до финала Лиги чемпионов.



Хави - воспитанник "Барселоны", он находился в системе "сине-гранатовых" с 1991 по 2015 год, выиграв с первой командой 25 трофеев. В мае 2019 возглавил катарский "Аль-Садд".



Гарсия Пимьента возглавляет "Барселону Б".

