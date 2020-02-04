Бывший тренер "Малаги" хочет отсудить у клуба 600 тысяч евро. Его уволили за интим-видео

Экс-наставник "Малаги" Виктор Санчес будет судиться со своим бывшим клубом.



Фото: eldesmarque.com

Напомним, 43-летнего специалиста уволили за то, что в сеть попало видео, где он показывает свой половой орган. Сам Санчес настаивал на том, что видео находилось на его телефоне, а в интернет его загрузили хакеры, которые позже начали вымогать у него деньги.



Как сообщает AS, Санчес в качестве моральной компенсации хочет взыскать с "Малаги" 600 тысяч евро. Первое заседание намечено на 19 февраля. В самом клубе пока это никак не комментировали.



"Малага" занимает 17-е место во втором по силе испанском дивизионе.