Герой мема с танцующими гробовщиками: я бы позвал потанцевать с нами Роналду, Месси и Роналдиньо

Один из членов группы танцующих гробовщиков, видео с которыми стало популярным мемом, назвал футболистов, которых пригласил бы танцевать с его командой.

Фото: Wi-Fi.ru