Герой мема с танцующими гробовщиками: я бы позвал потанцевать с нами Роналду, Месси и Роналдиньо

Один из членов группы танцующих гробовщиков, видео с которыми стало популярным мемом, назвал футболистов, которых пригласил бы танцевать с его командой.
Фото: Wi-Fi.ru
- Пригласил бы Криштиану Роналду, Лионеля Месси и Роналдиньо. Это три моих любимых игрока, и я бы позвал их потанцевать с нами. Люблю Роналду за индивидуальность, образ жизни. Месси - мой любимый футболист, а Роналдиньо всегда улыбается. Они мне нравятся, и я хотел бы танцевать и играть с ними, - цитирует Айду Marca.

Роналду в нынешнем сезоне провел 22 матча в Серии А, забил 21 гол и сделал три результативные передачи.

Месси в свою очередь за 22 своих матча в Ла Лиге забил 19 голов и отдал 12 голевых передач.

Роналдиньо в 2005-м году стал обладателем Золотого мяча, а в 2002-м в составе сборной Бразилии стал чемпионом мира.

Чемпионаты Испании и Италии, как и большинство европейских турниров, приостановлены из-за пандемии коронавируса. Число зараженных в мире превысило отметку в 4 млн человек.


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Теги: Месси Роналду Роналдиньо Ла Лига Серия А
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Герой мема с танцующими гробовщиками: я бы позвал потанцевать с нами Роналду, Месси и Роналдиньо
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