- Карьеры Роналду и Месси подходят к концу. Теперь дело за следующим поколением, и оно может быть французским. Лидером может стать Мбаппе. Конечно, еще есть Неймар.
Считаю, что у Англии тоже хорошие шансы. Сейчас у них все хорошо на молодежном уровне. Они хорошо выступили с Гаретом Саутгейтом на чемпионате мира, - приводит слова Венгера talkSport.
Роналду в нынешнем сезоне провел 22 матча в Серии А, забил 21 гол и сделал три результативные передачи.
Месси в свою очередь за 22 своих матча в Ла Лиге забил 19 голов и отдал 12 голевых передач.
Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе стал лучшим бомбардиром Лиги 1. В активе 21-летнего футболиста на момент остановки чемпионата Франции было 18 голов.
Его одноклубник Неймар провел 15 матчей, забил 13 голов и сделал шесть ассистов.
Венгер назвал футболистов, которые заменят Месси и Роналду
Экс-наставник лондонского "Арсенала" Арсен Венгер поделился мнением, кто из футболистов способен в будущем стать таким же успешным, как Лионель Месси и Криштиану Роналду.
Фото: Sportbox
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