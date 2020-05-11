Лука Йович мог умереть после падения со стены дома

Нападающий мадридского "Реала" Лука Йович мог умереть, упав со стены дома.
Фото: ФК "Реал"
Ранее стало известно, что футболист сломал ногу. Серб упал со стены дома, передает Kurir.

"Лука действительно был ранен, он едва выжил! Он упал со стены. Я не знаю, как вам это объяснить, я не очень понимаю, как это случилось. Всё произошло случайно", - сказал источник, близкий к семье игрока.

Йович выступает за "Реал" с лета 2019 года, перейдя из немецкого "Айнтрахта". Сумма трансфера составила 60 миллионов евро.


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Теги: Йович Реал Ла Лига
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