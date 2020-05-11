Ранее стало известно, что футболист сломал ногу. Серб упал со стены дома, передает Kurir.
"Лука действительно был ранен, он едва выжил! Он упал со стены. Я не знаю, как вам это объяснить, я не очень понимаю, как это случилось. Всё произошло случайно", - сказал источник, близкий к семье игрока.
Йович выступает за "Реал" с лета 2019 года, перейдя из немецкого "Айнтрахта". Сумма трансфера составила 60 миллионов евро.
Лука Йович мог умереть после падения со стены дома
Нападающий мадридского "Реала" Лука Йович мог умереть, упав со стены дома.
Фото: ФК "Реал"
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