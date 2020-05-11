Лука Йович мог умереть после падения со стены дома



Нападающий мадридского " Реала " Лука Йович мог умереть, упав со стены дома.

Фото: ФК "Реал"

Ранее стало известно, что футболист сломал ногу. Серб упал со стены дома, передает Kurir.



"Лука действительно был ранен, он едва выжил! Он упал со стены. Я не знаю, как вам это объяснить, я не очень понимаю, как это случилось. Всё произошло случайно", - сказал источник, близкий к семье игрока.



Йович выступает за "Реал" с лета 2019 года, перейдя из немецкого "Айнтрахта". Сумма трансфера составила 60 миллионов евро.