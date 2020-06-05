- Я не знаю, стал ли бы я советовать действующему футболисту делать каминг-аут. Иногда на футбольном поле вырываются определенные слова, и, учитывая эмоциональность фанатов, я не могу гарантировать, что их не будут оскорблять и унижать.
Такого быть не должно, и игрока, совершившего каминг-аут, ждет поддержка со всех сторон, но я сомневаюсь, что так будет на стадионе, полном фанатов соперника, - цитирует Крооса немецкий GQ.
Также хавбек "сливочных" отметил, что провозглашение своей ориентации - это выбор самого человека. Однако сам Кроос бы не посоветовал делать это, так как в большинстве случаев это обернется печальными последствиями.
Действующее соглашение 30-летнего Тони Крооса с мадридским "Реалом" рассчитано до лета 2023-го года. Transfermarkt оценивает футболиста в 48 миллионов евро.
В сезоне 2019/2020 на счету хавбека 33 матча во всех турнирах за "Реал", 5 забитых мячей и 9 результативных передач.
"Я не стал бы советовать действующему футболисту делать каминг-аут". Кроос - о геях в футболе
Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос поделился своим мнением о футболистах с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Фото: Getty Images
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